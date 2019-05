7 mortos e vários desaparecidos em naufrágio na Hungria

Pelo menos sete pessoas morreram e mais de 10 estão desaparecidas depois de uma embarcação de turistas ter colidido com outra embarcação e naufragado no rio Danúbio, em Budapeste, Hungria.

De acordo com a imprensa local, a bordo da embarcação seguiam 34 pessoas, incluindo a tripulação.

Várias equipas de emergência deslocaram-se no local, com dezenas de ambulâncias e operacionais a tentar encontrar os desaparecidos.

O acidente deveu-se à colisão entre duas embarcações no rio, que estava a transbordar devido às fortes chuvas que se fizeram sentir. Os passageiros foram atirados para fora do barco com a força da colisão.

O local do acidente fica perto do Parlamento da Hungria.