Fisiculturista arrisca amputação ao injetar-se com óleo

Um fisiculturista brasileiro coloca a vida em risco ao injetar-se com óleo para “aumentar” os bíceps até cerca de 60 centímetros.

Apesar dos alertas dos médicos, Valdir Segato, na casa dos 50 anos, injeta-se com synthol, uma substância composta maioritariamente por óleo e que gera a ilusão de crescimento dos músculos. Da sua composição fazem ainda parte anestésicos e álcool.

Instagram

Com mais de 19 mil seguidores no Instagram, autointitula-se “O Monstro” e diz-se inspirado pelos físicos de Arnold Schwarzenegger e da personagem fictícia “Hulk”. Anteriormente toxicodependente, a transformação corporal de Valdir aconteceu depois de ter desistido do ginásio por não estar a obter os resultados desejados apenas com exercício.

Há três anos, o fisiculturista foi alertado pelos médicos para o risco de amputação caso não parasse de injetar-se com synthol. Um conselho que decidiu não seguir.