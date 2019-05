Força Aérea dos EUA explica que desenho de pénis no céu foi "acidental"

Durante uma operação de treino, realizada na passada terça-feira, na base do Arizona, os pilotos da Força Aérea dos Estados Unidos desenharam um pénis no céu, através do "rasto de ar condensado" deixado pelo caça F-35, como avança o site da CNN.

Membros oficiais desta força norte-americana, através de um comunicado enviado à Fox News, já "lamentaram a situação", afirmando que a situação foi acidental.

O comunicado refere que a imagem que surgiu no céu foi o "resultado de manobras de voo comuns", que foram revistas após o incidente.

"Não houve comportamento nefasto nem inapropriado durante a sessão de voo", acrescentaram os oficiais.