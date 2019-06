"Bebé Trump" sobrevoa Londres em protesto contra Presidente dos EUA

A nova versão do "bebé Trump", um balão gigante alaranjado que faz uma paródia ao Presidente dos EUA, Donald Trump, começou hoje a sobrevoar Londres como parte dos protestos planeados contra a visita do líder norte-americano.

Uma equipa de ativistas terminou de encher o enorme balão por volta das 10:00 em Londres (mesma hora em Lisboa), na Praça do Parlamento, uma hora antes do início oficial da manifestação organizada pelo grupo "Juntos contra Trump" em outro local central, a praça de Trafalgar.

Os primeiro manifestantes já começaram a reunir-se, esperando para marchar da praça de Trafalgar até a área do Parlamento, perto da residência oficial de Downing street, onde Trump e a primeira-ministra britânica, Theresa May, irão reunir-se hoje.

Na praça do Parlamento vê-se desde cedo um grupo de organizadores da manifestação, vestidos com fatos-macacos e bonés vermelhos onde se lê "Trump babysitters" (babás de Trump), que estabeleceram um cordão de segurança enquanto inflavam o balão laranja.

Também está a circular em Londres um robot gigante que parodia o Presidente norte-americano. O robot está a publicar no Twitter sentado sobre a tampa de uma sanita, ao mesmo tempo que profere frases como "Você é uma 'fake news'" ou "Eu sou um génio muito equilibrado", com um áudio que emite a voz de Trump.

Esse robot, fabricado na China e que percorre a praça de Trafalgar, também simula o som de gases.

As estradas próximas à área do Parlamento também foram cortadas e polícias vigiam a rota pela qual os ativistas se movimentam.

O líder do principal partido da oposição, o trabalhista Jeremy Corbyn, deve falar aos manifestantes mais tarde "para mostrar solidariedade àqueles que [Trump] atacou nos Estados Unidos, em todo o mundo e [no Reino Unido] ", de acordo com o político esquerdista.