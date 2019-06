Massacre de Tiananmen aconteceu há 30 anos

Já passaram 30 anos desde que as tropas chinesas abriram fogo para pôr fim aos protestos liderados por estudantes, na Praça de Tiananmen, em Pequim. O número de mortos causados pela repressão nunca foi revelado.

Os acontecimentos sangrentos ocorridos na noite de 3 para 4 de junho de 1989, quando os tanques do exército foram enviados para pôr fim a sete semanas de protestos, são esta semana lembrados em várias partes do mundo, mas, na China, as autoridades conseguiram com sucesso assegurar uma amnésia coletiva sobre o sucedido.

A escritora Louisa Lim diz mesmo que o caráter repressivo do regime transformou o país na República Popular da Amnésia.