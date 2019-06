Ator de “Chiquititas” assassinado pelo pai da namorada

Um ator brasileiro de 22 anos e os pais foram assassinados este domingo, em São Paulo, no Brasil, junto à casa da namorada do jovem. O pai da rapariga é o alegado homicida e está a ser procurado pelas autoridades.

Rafael Henrique Miguel, de 22 anos, ficou conhecido pelo papel na série infantojuvenil "Chiquititas". Em criança participou também em alguns anúncios publicitários. Entre eles um em que um menino pede à mãe para comprar brócolos e faz uma birra no supermercado.

No domingo, o jovem ator e os pais deslocaram-se até à casa da namorada para falarem sobre a relação dos dois. Foram recebidos pela namorada, de 18 anos, e pela mãe.

De acordo com o G1, o suspeito do crime, Paulo Cupertino, um comerciante de 48 anos, pai da namorada do ator, chegou ao local e começou logo a disparar a arma. O comerciante não estaria de acordo com a relação da filha com Rafael Henrique Miguel.

Cupertino não é desconhecido da polícia. O comerciante terá sido apanhado em flagrante durante um assalto, em 1990.

O homem está a ser procurado pelas autoridades brasileiras.