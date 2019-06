Rússia liberta jornalista russo que investigou caso de corrupção no Governo

As autoridades russas arquivaram as acusações contra o jornalista Ivan Golunov, acusado de posse de droga quando investigava casos de corrupção no Governo. Este é o primeiro caso, nas duas últimas décadas, de suspensão de um processo-crime contra críticos do governo de Vladimir Putin.



A detenção do jornalista gerou uma onda de protestos e uma petição a pedir a sua libertação que juntou 180 mil assinaturas.

Ivan Golunov foi espancado e mantido sob custódia durante 12 horas sem poder contactar um advogado, depois de ter sido detido pela polícia em Moscovo na quinta-feira.



Foi transferido para prisão domiciliária no sábado, após uma manifestação pública de apoio que envolveu jornalistas de renome que trabalham para 'media' estatais.