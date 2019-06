A nova edição da revista Time é dedicada à luta contra as alterações climáticas, e tem na capa António Guterres.

A redução das emissões de gases com efeito de estufa tem sido uma das bandeiras do mandato do secretário-geral da ONU.

O ex-primeiro ministro português foi fotografado na Polinésia, um dos países mais vulneráveis à subida da água dos mares como consequência das alterações climáticas.