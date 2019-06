Bolsonaro defende conduta de Sérgio Moro

Jair Bolsonaro falou pela primeira vez em público sobre o caso Vaza Jato, que expôs conversas entre o então juiz federal, Sérgio Moro, e procuradores da Operação Lava Jato.

O Presidente brasileiro defendeu a conduta do agora ministro da Justiça e disse que o que fez enquanto juiz não tem preço.

O caso Vaza Jato

Sérgio Moro, ex-juiz e atual responsável pela pasta da Justiça no Governo liderado por Jair Bolsonaro, foi citado no domingo numa série de reportagens sobre a operação Lava Jato do 'site' The Intercept.

Segundo o Intercept, conversas privadas revelam que o ex-juiz Sergio Moro sugeriu ao procurador e responsável pelas investigações da Lava Jato, Deltan Dallagnol, que alterasse a ordem das fases da operação, deu conselhos, indicou caminhos de investigação e deu orientações, isto é, teria ajudado a acusação, o que viola a legislação brasileira.