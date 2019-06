A exploração ilegal da Amazónia, com uma desflorestação intensa, pode fazer com que dentro de 10 anos não existam árvores em mais de um quarto da floresta.

A agência Reuters acompanhou durante três dias as patrulhas dos índios Guajajara, conhecidos como guardiões da floresta, na região de Arariboia, no estado do Maranhão, que tentam impedir, pelos seus próprios meios, a exploração ilegal, uma vez que o Governo brasileiro não interfere na situação.