Coreia do Sul doa ajuda económica e alimentar à Coreia do Norte afetada por grave seca

A Coreia do Sul doou 4,5 milhões de dólares (4,01 milhões de euros) e 50.000 toneladas de arroz à Coreia do Norte através do Programa Alimentar Mundial para combater a seca e problemas alimentares, anunciou hoje fonte oficial.

Trata-se da maior doação do Governo sul-coreano com mediação do Programa Alimentar Mundial (PMA) desde 2008, realçou Herve Verhoosel, porta-voz do programa, indicando que essa ajuda servirá para alimentar entre 1,5 e 2 milhões de crianças, mulheres grávidas e bebés.



O programa das Nações Unidas (ONU) estima, no entanto, que são necessárias 300 mil toneladas de alimentos, com um valor aproximadamente de 275 milhões de dólares (245 milhões de euros), para responder às necessidades humanitárias na Coreia do Norte como resultado da seca, a pior sofrida pelo país asiático em quase 40 anos.



Em comunicado, Herve Verhoosel explica que cerca de 10,1 milhões de pessoas, quase metade da população norte-coreana, estão em risco por causa da falta de alimentos.



A Coreia do Sul anunciou em meados de maio que iria doar oito milhões de dólares (7,15 milhões de euros) em ajuda humanitária ao território norte-coreano através de organizações internacionais.



Seul aprovou o programa de ajuda inicialmente em 2017, contudo os contínuos testes nucleares e balísticos norte-coreanos, a ativação de sanções internacionais e a falta de progresso na desnuclearização norte-coreana impediram que o Governo sul-coreano concluísse a doação.

