Drone norte-americano abatido no Irão

Há um novo incidente a inflamar ainda mais as relações entre os Washington e Teerão. Desta vez um drone norte-americano foi abatido enquanto sobrevoava o Estreito de Ormuz, no sul do Irão.

Teerão diz que o drone foi abatido por ter violado espaço aéreo iraniano.