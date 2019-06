Já nasceu o dia mais longo do ano, o solstício de verão

Stonehenge, "O Templo do Sol"

Stonehenge foi construído há cerca de cinco mil anos. O círculo de pedras foi deliberadamente alinhado com o nascer do sol no solstício de verão, o amanhecer do dia mais longo do ano.

Foi declarado património da Humanidade pela UNESCO em 1986 por tratar-se de um monumento em semicírculo. Os arqueólogos nunca conseguiram confirmar se alguma fez formou um círculo perfeito.

Certo é que, todos os anos, milhares de turistas visitam o local, especialmente no dia 21 de junho, dia em que o Sol nasce perfeitamente alinhado sob a pedra principal de Stonehenge.