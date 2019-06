Jovem fica com vários ferimentos após explosão de cigarro eletrónico

Um rapaz norte-americano de 17 anos ficou a mandíbula fraturada e alguns dentes partidos depois de um cigarro eletrónico explodir enquanto estava a ser usado.

O caso ficou conhecido através de um artigo publicado pelo New England Journal of Medicine que informava que o adolescente tinha sido admitido no hospital com "graves lacerações na boca e múltiplos incisivos inferiores partidos". O artigo foi escrito por dois pediatras da Universidade de Utah, EUA, que trataram do rapaz quando chegou às urgências.

Jovem teve de ser submetido a várias intervenções cirúrgicas

O estado de saúde evoluiu de forma favorável e o rapaz deve agora fazer implantação dos dentes que perdeu. Depois do acidente o rapaz deixou de fumar.

A médica Katie W. Russell, uma das autoras do artigo citado anteriormente, reforça a ideia de que "as pessoas devem saber, antes de comprarem estes cigarros, que há a possibilidade de explosão quer no bolso das calças, quer na própria cara".

Num vídeo publicado pela CNN é possível ver o momento em que o cigarro explode na cara do rapaz de 17 anos.