Merkel antecipa discussões difíceis sobre nomeações para cargos de topo da UE

A chanceler alemã, Angela Merkel, antecipou este domingo discussões difíceis no Conselho Europeu, em Bruxelas, sobre as nomeações para os cargos institucionais de topo da União Europeia, apontando que um consenso ainda está longe.

"Atendendo ao presente estado das coisas, não serão discussões nada fáceis, é o mínimo que posso dizer", declarou, à chegada à sede do Conselho, para uma nova cimeira extraordinária na qual os 28 chefes de Estado e de Governo da UE vão tentar chegar a um compromisso sobre quem dirigirá as instituições europeias no novo ciclo político 2019-2024.

Os líderes da UE, entre os quais o primeiro-ministro António Costa, reúnem-se hoje em Bruxelas numa nova cimeira extraordinária dedicada a desbloquear o impasse na discussão sobre as nomeações para os lugares institucionais de topo europeus, com destaque para a presidência da Comissão Europeia, o cargo mais cobiçado pelas diferentes famílias políticas.



Com Lusa