Papa aplaude cimeira entre os Presidentes dos EUA e da Coreia do Norte

O Papa Francisco aplaudiu hoje a inesperada encontro entre o Presidente norte-americano, Donald Trump, e o líder norte-coreano, Kim Jong-un, e assegurou que foi "um bom exemplo da cultura do encontro".

"Nas últimas horas temos assistido na Coreia [do Norte] a um bom exemplo da cultura do encontro. Saúdo os protagonistas com a oração e que este gesto significativo constitua um passo mais no caminho da paz não só na Península (coreana) mas também a favor do mundo inteiro", disse Francisco, depois da tradicional oração do Ângelus na Praça de São Pedro, no Vaticano.