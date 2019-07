Centenas de pessoas saíramà rua no Brasil em defesa do ministro da Justiça de Jair Bolsonaro. Sérgio Moro está a ser acusado de não ter sido isento no processo de corrupção Lava Jato que levou Lula da Silva à cadeia.

Supremo Tribunal Federal só se pronuncia em agosto sobre a imparcialidade do juiz Sérgio Moro e ainda pode anular a condenação de Lula da Silva.