Tânia Tomé entre as 100 personalidades mais influentes do Mundo

Lisboa recebe, no próximo sábado, a conferência "Inspira Liderança". Este é um encontro motivacional, destinado a empresas e organizações e que vai ter como uma das oradoras principais Tânia Tomé, empresária moçambicana, considerada uma das 100 pessoas mais influentes do mundo pelo Mipad New York. O seu conceito, e método succernergy, e o modelo integrado de coaching para liderança, tem sido usado em várias empresas e organizações. Tânia Tomé esteve na Edição da Manhã.