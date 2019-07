Guterres em Moçambique para visitar zonas atingidas pelo ciclone Idai

ANTÓNIO SILVA

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, prossegue hoje a sua visita a Moçambique, deslocando-se à cidade da Beira (centro), onde irá contactar trabalhadores humanitários e populações deslocadas após o ciclone Idai, que atingiu a região em março.

De acordo com o programa da visita, Guterres deverá chegar hoje à Beira cerca das 08:30 locais (07:30 em Lisboa), tendo um encontro com o governador da província de Sofala, Alberto Mondlane, no aeroporto internacional daquela cidade.

A deslocação começa na Escola 25 de Junho, bairro da Munhava, afetada pelo ciclone Idai, e onde se encontrará com pessoas portadoras de deficiência, seguindo-se uma visita ao Centro de Reassentamento de Mandruzi, distrito de Dondo, onde está previsto um encontro com mulheres.

Depois, o secretário-geral das Nações Unidas desloca-se aos escritórios locais da UNICEF, onde se encontrará com a equipa da ajuda humanitária da organização.

Após almoço, reúne-se com o presidente do Conselho Municipal da Cidade da Beira e, depois, vai às instalações do Programa Mundial Alimentar, onde terá um encontro com a equipa de assistência humanitária.

Está ainda prevista uma conferência de imprensa.

Guterres regressa, pelas 15:00 (14:00 em Lisboa), a Maputo, onde não terá mais agenda pública.

No sábado de manhã, o secretário-geral das Nações Unidas parte de Maputo num voo com destino a Lisboa.

O ciclone Idai atingiu o centro de Moçambique em março, provocando 604 vítimas mortais e afetando cerca de 1,8 milhões de pessoas.

Pouco tempo depois, Moçambique voltou a ser atingido por um ciclone, o Kenneth, que se abateu sobre o norte do país em abril, matando 45 pessoas e afetando outras 250.000.

Lusa