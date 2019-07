“Voltem aos vossos países infestados pelo crime”. A sugestão de Trump considerada racista e alvo de críticas

O Presidente dos Estados Unidos utilizou o Twitter para fazer uma sugestão a um grupo de democratas progressistas do Congresso norte-americano. Este domingo, Donald Trump sugeriu que um grupo de democratas voltassem aos países de origem para concertarem “os lugares totalmente falidos e infestados pelo crime”.

“É tão interessante ver mulheres democratas ‘progressistas’ no Congresso, que vieram de países cujos Governos são uma catástrofe total, os piores, mais corruptos e ineptos em qualquer lugar do mundo (se é que já tiveram um Governo em funcionamento), dizerem ao povo dos Estados Unidos, o maior e mais poderoso na Terra, como é que o nosso Governo deve ser administrado”, começou por escrever Donald Trump no Twitter.

“Porque é que não voltam para o lugar onde nasceram e ajudam a concertar os sítios infestados pelo crime?”, questionou ainda o Presidente dos Estados Unidos.

Apesar de não revelar nomes, Trump referia-se a um grupo de deputadas do Congresso que tem criticado muito o Presidente, são elas Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Rashida Tlaib e Ayanna Pressley.

As declarações do Presidente norte-americano foram criticadas e consideradas racistas, e as respostas não tardaram em chegar. Muitos deputados norte-americanos usaram o Twitter para criticar a posição de Donald Trump mas também houve quem o defendesse.

"Trump quer tornar a América grande outra vez, tornar a América branca novamente"

Nancy Pelosi, líder da Câmara dos Representantes, também utilizou o Twitter para se manifestar sobre o assunto. “Quando Donald Trump disse às quatro congressistas norte-americanas para voltarem para os seus países, reafirmou o seu plano de ‘tornar a América grande outra vez’, que é sobre tornar a América branca novamente”, escreveu Pelosi.

“O país de onde ‘eu venho’ é a América”

“Senhor Presidente, o país de onde ‘eu venho’ e o país que todos nós juramos é os Estados Unidos da América. Mas, considerando como você destruiu a nossa fronteira com campos desumanos, tudo para benefício próprio, você está absolutamente certo sobre a corrupção colocada a seus pés”, respondeu Alexandria Ocasio-Cortez, natural de Nova Iorque.

O democrata Beto O'Rourke, classificou a postura de Trump como racista.

"Isso é racista. Essas congressistas são tão americanas quanto você - e representam os nossos valores melhor do que você jamais imaginaria".



"Racista e nojento"

Justin Amash, advogado e político norte-americano, sublinhou o facto do Presidente norte-americano pedir a congressistas que nasceram nos EUA para voltaram para os seus países.

"Dizer a estas cidadãs americanas (a maioria nasceu cá) 'para voltarem para os lugares de onde vieram, infestados pelo crime', é racista e nojento".