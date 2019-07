Ursula Von der Leyen eleita Presidente da Comissão Europeia

A primeira mulher a presidir à Comissão Europeia

Ursula Von der Leyen foi esta terça-feira eleita a nova presidente da Comissão Europeia, pelo Parlamento Europeu, ao recolher no hemiciclo de Estrasburgo, em França, 383 votos a favor, 327 contra, 22 abstenções e um nulo.

Eram precisos 374 votos favoráveis para que a alemã se tornasse na primeira mulher a exercer o cargo. Von der Leyen foi eleita com 383 votos a favor.

A Alemanha voltará assim a ocupar o principal cargo de topo da União Europeia, algo que não acontecia desde a criação da instituição, em 1958, com Walter Hallstein.

Candidata indigitada pelo Conselho Europeu para a presidência da Comissão Europeia, a conservadora de 60 anos irá assim suceder, em 01 de novembro, ao luxemburguês Jean-Claude Juncker, que liderou o executivo comunitário nos últimos cinco anos.

Lista dos presidentes da Comissão Europeia, desde a sua criação, em 1958

1958-1967: Walter Hallstein, Alemanha.

1967-1970: Jean Rey, Bélgica.

1970-1972: Franco Maria Malfatti, Itália.

1972-1973: Sicco Mansholt, Holanda.

1973-1977: François-Xavier Ortoli, França.

1977-1981: Roy Jenkins, Reino Unido.

1981-1985: Gaston Thorn, Luxemburgo.

1985-1995: Jacques Delors, França.

1995-1999: Jacques Santer, Luxemburgo.

1999-2004: Romano Prodi, Itália.

2004-2014: Durão Barroso, Portugal.

2014: Jean-Claude Juncker, Luxemburgo

2019: Ursula Von der Leyen, Alemanha



Alterações climáticas no topo da agenda

Esta manhã, em Estrasburgo, a candidata discursou para os eurodeputados. Defendeu uma Europa mais unida e com as alterações climáticas no topo da agenda.

Com Lusa