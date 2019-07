O irmão do homem que se fez explodir na Arena de Manchester, em 2017, depois de um concerto da artista Ariana Grande, foi extraditado da Líbia para o Reino Unido. As autoridades dizem que o homem também estará envolvido no atentado.

Preso na Líbia no dia seguinte ao atentado suicida, Hashem Abedi, de nacionalidade britânica, deixou o país esta quarta-feira.

O ataque a 22 de maio de 2017 matou 22 pessoas e feriu 112.