Pelo menos 13 mortos em desmoronamento de prédio na Índia

Pelo menos 13 pessoas morreram no desmoronamento de um edifício residencial, na terça-feira, em Mumbai, no oeste da Índia, indicaram hoje as autoridades, enquanto prosseguem as operações de resgate.

O anterior balanço apontava para dois mortos. Até ao momento, foram resgatadas dez pessoas com vida.

Os corpos de quatro mulheres e nove homens foram encontrados entre os escombros de um prédio de quatro andares no bairro de Dongri, informou, em comunicado, o Departamento de Gestão de Desastres de Mumbai, capital do estado de Maharashtra.Várias dezenas de pessoas podem ainda estar presas debaixo do prédio, onde viviam cerca de 15 famílias.

A chefe do governo do estado de Maharashtra, Devendra Fadnavis, disse que, de acordo com informações iniciais, o prédio tinha cerca de 100 anos.

Incêndios e desmoronamentos de edifícios são frequentes na Índia, muitas vezes devido ao estado precário das infraestruturas e à falta de manutenção, fatores alimentados pela corrupção e práticas ilegais no setor da construção.

Além disso, a estação das monções acentua a possibilidade de deslizamentos de terra, com a chuva a afetar as estruturas dos edifícios.

Lusa