Georgina reage ao caso Mayorga e deixa mensagem a Cristiano Ronaldo

Depois de Elma e Dolores Aveiro terem reagido nas redes sociais ao facto de Cristiano Ronaldo ter sido ilibado no caso de violação à norte-americana Kathryn Mayorga, foi a vez de Georgina Rodríguez se manifestar, muito discretamente, sobre o assunto.

Com a mesma tranquilidade com que enfrentou toda esta polémica que estalou no passado mês de setembro, a companheira de CR7 partilhou, nas Stories do Instagram, uma imagem onde identificou o futebolista e citou uma passagem da Bíblia: “Pede, e ser-te-á dado; procura e encontrarás; batei, e a porta será aberta. Pois todos os que pedem recebem; aquele que procura, encontra; e a quem bate, se lhe abrirá”.

