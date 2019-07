Porque não voltou a princesa Diana a casar?

A princesa Diana foi casada durante 15 anos com Carlos de Inglaterra e desta união nasceram os príncipes William e Harry, hoje com 37 e 34 anos, respetivamente.

Embora o divórcio só tenha sido oficializado em 1996, os dois separaram-se no início dos anos 90 e ‘a princesa do povo’, como era carinhosamente tratada em todo o mundo, teve namorados. No entanto, e apesar do seu desejo de voltar a casar-se e de, inclusivamente, voltar a ser mãe, não o fez por causa do príncipe William.

A revelação foi feita por Ingrid Seward. A especialista em realeza garante que o duque de Cambridge “queria a mãe só para ele”, enquanto Harry “pedia desesperadamente mais um irmão”, e que a princesa chegou a confessar-lhe que “não queria ficar solteira para sempre”. “Em junho de 1997 falámos se ela voltaria a casar-se. Ela disse que Harry estava sempre a perguntar-lhe quando haveria outro bebé porque estava farto de ser o mais novo”, explicou a editora da revista Majesty ao Daily Mail, antes de acrescentar: “Ela disse que adoraria ter mais filhos e que não se via sozinha para sempre. Harry queria que ela voltasse a casar, mas William não. Queria-a só para ele. Foi aí que ela percebeu: ‘Bem, tenho de casar com alguém que esteja preparado para lidar com esta situação’”.

