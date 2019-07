Governo do Brasil diz que telemóvel de Bolsonaro foi pirateado

O Ministério da Justiça do Brasil anunciou esta quinta-feira que o telemóvel do Presidente do país, Jair Bolsonaro, foi pirateado por um grupo detido na passada terça-feira suspeito de cometer crime cibernético contra as autoridades brasileiras.

"O Ministério da Justiça e Segurança Pública foi, por questão de segurança nacional, informado pela Polícia Federal de que aparelhos celulares [telemóveis] utilizados pelo Presidente da República, Jair Bolsonaro, foram alvos de ataques pelo grupo de 'hackers' preso na última terça-feira (23). Por questão de segurança nacional, o fato foi devidamente comunicado ao Presidente da República", lê-se no comunicado.

Na terça-feira, a polícia brasileira realizou a Operação Spoofing e prendeu quatro suspeitos de praticar pirataria cibernética contra autoridades do país.

Eles foram detidos em cidades do interior do Estado de São Paulo e, segundo os investigadores da Polícia Federal brasileira, podem ter invadido mais de mil telemóveis.

Alegado hacker queria vender informações ao PT, diz advogado

O advogado de um dos suspeitos de piratear telemóveis de autoridades no Brasil disse, na noite de quarta-feira, que o alegado autor do crime pretendia vender o conteúdo intercetado ao Partido dos Trabalhadores (PT).

Segundo Ariovaldo Moreira, advogado de Gustavo Henrique Elias Santos e de sua mulher, Suelen Oliveira, presos na Operação Spoofing que investiga a invasão do telemóvel do ex-juiz e atual ministro da Justiça do Brasil, Sérgio Moro, e de outras autoridades, esta informação foi passada pelo seu cliente.

Gustavo Henrique Elias dos Santos terá contado ao advogado que viu mensagens roubadas do telemóvel de Moro no computador de Walter Delgatti Neto, outro suspeito preso neste caso de pirataria cibernética, e o mesmo contou-lhe que pretendia vender o conteúdo ao PT.

Questionado, o advogado disse que não sabia se o conteúdo havia sido mesmo entregue ao partido político de esquerda que faz oposição ao Governo liderado pelo Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro.

Lusa