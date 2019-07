Boris Johnson avança com recrutamento prometido de 20.000 agentes policiais

O Governo britânico anunciou hoje o início de um recrutamento de 20.000 novos agentes policiais, uma das promessas iniciais do novo primeiro-ministro, Boris Johnson.



O recrutamento vai começar em setembro, com o objetivo de "tornar as ruas mais seguras", disse o chefe do Governo.

"As pessoas querem ver mais polícias nos seus bairros, a proteger a população e a combater o crime. Eu prometi 20.000 agentes adicionais e esse recrutamento vai começar agora", vincou.



O primeiro-ministro pretende concluir o recrutamento nos próximos três anos, embora responsáveis pela formação tenham dito à BBC que o calendário é apertado devido a "desafios logísticos".



Números do ministério do Interior indicam que, entre 2009 e 2017, as forças policiais perderam mais de 20 mil agentes, totalizando, atualmente, cerca de 120.000 operacionais.



Segundo estatísticas do Instituto Nacional de Estatísticas britânico, os casos de homicídio e homicídio involuntário, excluindo ataques terroristas, aumentaram 12% em 2018, totalizando cerca de 732 mortes, o valor mais alto desde 2007.



Um dos principais problemas tem sido a criminalidade com arma branca, que aumentou 6% no ano passado, para cerca de 40.829 crimes.



O reforço das forças policiais foi identificado por Boris Johnson, que foi indigitado primeiro-ministro na quarta-feira, na sequência da demissão de Theresa May, uma das suas prioridades, juntamente com o investimento na educação, saúde e infraestruturas como uma rede de fibra para banda larga, transportes e habitação.



Lusa