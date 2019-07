Irão acusa países vizinhos de tornarem impossível o diálogo

O Irão acusou este sábado os países vizinhos de terem, com ações "arrogantes", tornado o diálogo impossível, por ocasião de uma visita a Teerão do chefe da diplomacia de Omã, em plena tensão regional.

Durante as sucessivas crises regionais, Omã manteve sempre boas relações com o Irão, o que lhe tem permitido desempenhar, por vezes, um papel de mediação, tanto com os Estados Unidos como com outros países do Golfo.

"Alguns países da região não apenas removeram todas as oportunidades de discussão, com ações e comportamentos apressados e arrogantes, mas também tornaram muito difícil a gestão de crises regionais", declarou o secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irão, Ali Chamkhani.

O responsável, citado no 'site' da televisão nacional, falava por ocasião de uma reunião com o ministro dos Negócios Estrangeiros de Omã, Youssef ben Alaoui, sem mencionar a que países se referia.

O Irão tem como principal rival na região a Arábia Saudita, país aliado dos Estados Unidos.

A tensão no Golfo Pérsico tem subido após a retirada unilateral norte-americana do acordo sobre o nuclear iraniano de 2015, tendo os Estados Unidos restabelecido as sanções ao Irão.

Recentemente, Estados Unidos e Arábia Saudita acusaram o Irão de ser responsável por ataques e sabotagem a petroleiros no Golfo em maio e junho, o que Teerão desmentiu. No passado dia 19 de julho, o Irão apresou um petroleiro de pavilhão britânico no estreito de Ormuz.

Chamkhani criticou o projeto norte-americano para formar uma coligação internacional para escoltar navios no Golfo evitando atos de sabotagem.

"As medidas de segurança para a região devem ser asseguradas pela região e em cooperação com os países regionais", sublinhou o responsável iraniano.

"A ingerência de países estrangeiros só vai aumentar os problemas", considerou Chamkhani.

O chefe da diplomacia de Omã reuniu-se também com o seu homólogo iraniano, Mohammad Javad Zarif.



