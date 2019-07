Cócegas nas orelhas podem ajudar a atrasar o envelhecimento

Fazer cócegas no ouvido com uma pequena corrente elétrica pode reequilibrar o sistema nervoso em pessoas com mais de 55 anos e, assim, ajudar a envelhecer com mais saúde, sugere uma investigação britânica.

A estimulação do nervo vago, que liga coração, pulmões e intestino, deu a origem a melhorias sentidas no corpo, sono e humor dos voluntários de um pequeno estudo desenvolvido pela Universidade de Leeds, razão pela qual os cientistas acreditam que este procedimento pode fazer uma grande diferença na vida das pessoas.

No entanto, admitem os cientistas, são necessárias mais experiências para calcular os efeitos a longo prazo na saúde.

Leeds University

Porquê o ouvido?

O ouvido atua como um portal para o sistema nervoso.

Um pequeno ramo do nervo vago pode ser estimulado através da pele em pontos específicos do ouvido externo.

Algumas pessoas sujeitas a esta experiência sentiram cócegas, outras, não sentiram nada.

O que é o nervo vago?

Também chamado nervo pneumogástrico, o nervo vago transmite informações do cérebro para os órgãos em todo o corpo, como o coração e os pulmões.

Também é fundamental para o sistema nervoso autónomo - sistema que controla muitas das funções do corpo, como respiração, digestão, frequência cardíaca e pressão arterial. Tem duas ramificações: sistema simpático e parassimpático.

O sistema nervoso muda com o envelhecimento

À medida que envelhecemos, o equilíbrio do sistema nervoso do corpo vai alterando.

O ramo simpático, que ajuda o corpo a preparar-se para atividades de alta intensidade, "lutar ou fugir", começa a dominar.

E o ramo parassimpático, que é importante para a atividade de "descanso e digestão", torna-se menos ativo.

Isso torna as pessoas mais vulneráveis a doenças, como problemas cardíacos e hipertensão, além de depressão e ansiedade.

A experiência e as conclusões

Os investigadores tentaram então ver se esse equilíbrio poderia ser restaurado estimulando o nervo vago no ouvido.

Num grupo de 29 voluntários saudáveis com 55 anos ou mais, os investigadores fizeram uma estimulação transcutânea do nervo vago durante 15 minutos por dia durante duas semanas.

Esta terapia levou a um aumento da atividade parassimpática e a uma diminuição da atividade simpática, ajudando a reequilibrar o sistema nervoso.

As pessoas que apressentavam um maior desequilíbrio no início do estudo melhoraram mais após receber a terapia.

Algumas pessoas também disseram que seu humor melhorou e que dormiam agora melhor.

São necessários mais estudos

A autora do estudo, Beatrice Bretherton, da escola de ciências biomédicas da Universidade de Leeds, alerta, no entanto, que "estes resultados são apenas a ponta do iceberg".

"Estamos entusiasmados para investigar os efeitos e potenciais benefícios a longo prazo da estimulação diária do ouvido, já que temos visto uma grande resposta ao tratamento até agora", disse à BBC.

O plano agora é ver se a terapia pode beneficiar distúrbios específicos, como insuficiência cardíaca, depressão e síndrome do intestino irritável.

No entanto, David Clancy, da Universidade de Lancaster, disse à BBC que faltava fazer um teste simulado da terapia com um grupo de controlo para que os resultados desta investigação fossem mais fiáveis.

"As pessoas que participaram estavam sentadas numa sala silenciosa, com temperatura controlada, reclinadas num sofá durante toda a experiência - eu suspeito que muitos de nós acabamos por relaxar e sentirmo-nos melhor nessas condições", sublinhou.