Gheorghe Dinca contou à polícia como sequestrou e matou Alexandra e ainda confessou outro crime

Detido desde sábado, o suspeito de ter assassinado Alexandra Macesanu - a jovem romena que por três vezes ligou para o número de emergências, sem que a polícia a tenha conseguido salvar - admitiu o crime, tendo confessado também ter morto uma outra jovem, desaparecida desde abril.

Segundo o advogado que o representa, Gheorghe Dinca, um mecânico de 65 anos, “reconheceu os factos”, tendo contado à polícia como sequestrou e matou Alexandra, de 15 anos, e Luiza Melencu, de 19.

Num caso que tem motivado vários protestos públicos e já provocou o afastamento de vários responsáveis da polícia e até a demissão de um ministro, o que está em causa é a alegada incompetência das autoridades.

Entre a última chamada de Alexandra Macesanu para o 112 e a chegada da polícia à casa onde se encontrava (já morta) passaram 19 horas. Mas também os pais de Melencu vieram agora queixar-se da forma como o caso do desaparecimento da sua filha foi tratado.

A jovem desapareceu há três meses, na mesma região, e após terem participado o sucedido a polícia falhou na investigação, assegurando-lhes que Luiza tinha fugido “de braço dado com algum príncipe”.

Do pouco que se sabe, Alexandra e Monica terão, afinal, sido sequestradas nas mesmas circunstâncias, depois de Gheorghe Dinca lhes ter dado boleia. “O meu cliente disse que as duas adolescentes foram com ele voluntariamente, mas que em ambos os casos um conflito eclodiu pouco depois, o que o levou a agredi-las, atingindo ambas com golpes que lhes causaram a morte”, afirmou o advogado do mecânico, citado pelo “El Mundo”.

Na origem do desentendimento parece ter estado o facto de as jovens se terem negado a manter relações sexuais com Dinca.

Na casa do sexagenário en Caracal (no sul do país), os investigadores encontraram restos humanos calcinados, entre eles dentes, assim como joias e outros objetos. Só as análises forenses poderão confirmar a identidade desses restos humanos.

A polícia acredita que em ambos os casos as jovens estariam a pedir boleia, até por ser conhecida a falta de transportes públicos na região e, de um modo geral, no país.