Presidente moçambicano anuncia assinatura do acordo de paz com a Renamo

O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, anunciou hoje na Assembleia da República que vai assinar na quinta-feira o acordo de paz para a cessação definitiva das hostilidades militares com o líder da Renamo, Ossufo Momade, na serra da Gorongosa.

Ossufo Momade foi escolhido em janeiro para a liderança do partido com 410 votos, enquanto Elias Dhlakama recebeu 238, Manuel Bissopo teve sete e Juliano Picardo recolheu cinco votos. Um quinto candidato, Hermínio Morais acabaria por se retirar da corrida e apoiar Momade.

Ossufo Momade, que já tinha sido designado coordenador interino da Renamo desde a morte do histórico líder, Afonso Dhlakama, em maio de 2018, foi confirmado na liderança do partido no início desta ano.

Ossufo Momade, um dos generais e políticos mais conhecidos do partido, integrou a guerrilha depois de ter servido nas fileiras das forças governamentais da Frelimo, partido no poder.

Com Lusa