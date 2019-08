Polícia confirma várias mortes no tiroteio em El Paso, nos Estados Unidos

A polícia confirmou a morte de diversas pessoas num tiroteio que ocorreu hoje numa zona comercial da cidade de El Paso (Texas, sul dos Estados Unidos) e anunciou a detenção de um suspeito.

O sargento da polícia Enrique Carrillo referiu aos media que o ataque na zona do centro comercial Cielo Vista terminou. O responsável não referiu quantas pessoas foram mortas ou feridas, mas a NBC News indicou que o centro médico universitário de El Paso referiu ter admitido, pelo menos, 10 pessoas gravemente feridas e que algumas foram transferidas para outros hospitais.

A Casa Branca referiu que o Presidente Donald Trump foi informado do tiroteio e estabeleceu contactos com o procurador-geral William Barr e com o governador do Texas Greg Abbott.Responsáveis oficiais tinham anunciado previamente a morte de diversas pessoas neste ataque ao centro comercial de El Paso.

Olívia Cepeda, chefe de pessoal de Dee Margo, presidente do município de El Paso, disse à CNN que várias pessoas foram mortas e que "suspeitos" tinham sido detidos.

No entanto, não precisou o número de vítimas. El Paso, com cerca de 680.000 habitantes, está situado no oeste do Texas, junto à fronteira com o México e separada da Cidade Juárez pelo Rio Bravo del Norte (Rio Grande). As televisões norte-americanas mostraram forças policiais a dirigirem-se para a zona.

A agência federal responsável pelo controlo de armas, explosivos, tabaco e álcool (ATF) de Dallas anunciou que se iria deslocar a El Paso para auxiliar a polícia de El Paso. Os tiroteios e ataques armados ocorrem com muita frequência nos Estados Unidos.Na terça-feira, duas pessoas foram mortas e um polícia ferido num supermercado da cadeia Walmart no Mississippi.

No domingo, três pessoas, incluindo um rapaz de 6 anos, foram mortas quando um atirador de 19 anos abriu fogo durante um festival de gastronomia de Gilroy na Califórnia, a sul de San Francisco.