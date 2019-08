SpaceX lança Falcon 9 com satélite de comunicação a bordo





Foi lançado um foguete com um satélite de comunicações, na Flórida. O lançamento do Falcon 9 foi feito pela empresa aeroespacial SpaceX a partir da Estação da Força Aérea do Cabo Canaveral.

A missão acontece três anos depois de um satélite de comunicações ter sido destruído na plataforma de lançamento. Este novo satélite vai fornecer uma maior conetividade em toda a África e permite uma maior variedade de serviços como banda larga, mobilidade e dados móveis.