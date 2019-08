ONU diz que há evidências de atuação da polícia de Hong Kong fora das normas

O Alto Comissariado para os Direitos Humanos da ONU assegurou hoje que há evidências de que as autoridades de Hong Kong aplicaram medidas antidistúrbios que vão contra as normas internacionais e pediu uma investigação imparcial às ocorrências.

"Por exemplo, foram vistos polícias a lançar gases lacrimogéneos diretamente a manifestantes, sobre zonas fechadas, com graves riscos de provocar feridos ou mortos", disse o porta-voz da ONU, Rupert Colville, numa conferência de imprensa, em Genebra, Suíça.

As autoridades de Hong Kong "devem investigar estes incidentes imediatamente e mudar as suas práticas antidistúrbios quando vão contra as normas internacionais", sublinhou o porta-voz da alta comissária, Michelle Bachelet.

Colville acrescentou que a alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos "está preocupada com a escalada de violência" nos últimos dias, naquele território, cujo aeroporto, um dos mais concorridos do mundo, suspendeu as operações durante dois dias, devido aos protestos no recinto.

As declarações do porta-voz da ONU geraram, por seu turno, protestos na diplomacia chinesa, que, num comunicado, classificou de "interferência nos assuntos internos da China, enviando uma mensagem errada dos violentos delinquentes".

"Os protestos em Hong Kong recentemente tomaram uma forma tal que alguns criminosos estão deliberadamente a perpetuar a violência", indica a nota oficial enviada a partir da missão da China em Genebra.

Estas pessoas "usaram bombas de fumo, coquetéis molotov e pistolas de grande calibre", e "não só perpetraram graves delitos violentos, como mostraram uma tendência para recorrer a ações terroristas", acrescenta.

Para a China, o que se passou em Hong Kong "não é de forma nenhuma uma questão de direitos humanos".

A ex-colónia britânica enfrenta a sua pior crise política desde a transferência de soberania do Reino Unido para a China em 1997.

A contestação social começou no início de junho contra um projeto de lei que pretendia autorizar as extradições para Pequim.

A proposta foi, entretanto, suspensa, mas as manifestações generalizaram-se e reivindicam agora medidas para a implementação do sufrágio universal no território, a demissão da atual chefe do Governo, uma investigação independente à violência policial e a libertação dos detidos ao longo dos protestos.



