Trump quer comprar a Gronelândia em nome dos EUA

O Presidente norte-americano, Donald Trump quer comprar a Gronelândia à Dinamarca. A notícia está a ser avançada pelo Wall Street Journal.

O Governo dinamarquês já reagiu à notícia. Avisa que o território não está à venda. Também o antigo primeiro-ministro do país, Lars Lokke Rasmussen, escreveu no Twitter que tudo isto parece "uma piada do Dia das Mentiras”.

O interesse do Presidente dos EUA na maior ilha do mundo não é novo. Em 2018, durante um encontro na Sala Oval, em tom de brincadeira disse que queira comprar a ilha para ter acesso aos seus recursos naturais, como urânio e carvão.

O The New York Times escreve que os assessores de Trump não acreditam que a ideia se concretize, mas concordaram investigar o assunto.

Também não é a primeira vez que os Estados Unidos tentam comprar a Gronelândia. Em 1946, o presidente Harry Truman teve a mesma ideia, mas a oferta acabou por ser rejeitada.

A Gronelândia é parte do território da Dinamarca, país que o Presidente norte-americano visita no próximo mês, e onde está situada uma das maiores bases militares aéreas dos Estados Unidos, com 600 oficiais.