O dugongo mais famoso da Tailândia morreu com plástico no estômago

O dugongo que se tornou-se famoso depois de ser resgatado na Tailândia, no início do ano, morreu por causa de uma infeção agravada pela ingestão de plástico.

O dugongo tornou-se uma estrela na Tailândia com um vídeo que chegou às redes sociais. As imagens mostravam o animal a aninhar-se à equipa de resgate que o salvou depois de ficar encalhado numa praia. Na altura, deram-lhe o nome de Mariam.



AP

Segundo a BBC, na semana passada, o dugongo de oito meses ficou doente e recusou-se a comer. Mariam entrou em choque e, apesar das tentativas de ressuscitação, acabou por morrer.

"Morreu de uma infeção no sangue e com pus no estômago", explicou o diretor do parque marinho de Trang, Chaiyapruk Werawong. Na autópsia, foram encontrados vários pedaços de plástico no estômago, incluindo um que media 20 centímetros.

As autoridades marinhas acreditam que o animal terá morrido da combinação entre o colapso da função circulatória e da ingestão de plástico.

Mariam aparecia em vídeos transmitidos ao vivo juntamente com Jamil, outro dugongo resgatado. As imagens mostravam os animais a serem alimentados e a receber tratamento dos veterinários.

Na Tailândia, existem apenas algumas centenas de dugongos.