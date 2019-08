Irão avisa EUA para não apresar petroleiro que estava bloqueado em Gibraltar

O Irão criticou hoje o pedido norte-americano para que o petroleiro que se encontrava apresado em Gibraltar há seis semanas volte a ser bloqueado depois de ter sido autorizado a abandonar o território ultramarino britânico.



"O Irão enviou os avisos necessários aos responsáveis norte-americanos, pelos canais oficiais, para que não cometa um erro desse tipo porque pode vir a ter graves consequências", disse em conferência de imprensa o porta-voz da diplomacia iraniana, Abbas Moussavi.



De acordo com a página da internet da publicação sobre tráfico marítimo Marine Traffic, o petroleiro que se encontrava apresado desde o dia 4 de julho, ao largo de Gibraltar, "levantou âncora" no domingo e navega em direção ao sul.



As autoridades do território ultramarino britânico de Gibraltar apresaram o navio iraniano por suspeitar de que transportava petróleo para a Síria violando as sanções europeias contra Damasco.



O petroleiro foi autorizado a partir para de Teerão depois ter garantido que os barris de crude não se destinam à Síria.



Entretanto, o navio, inicialmente registado no Panamá, viaja neste momento sob pavilhão iraniano.



O governo de Gibraltar informou no domingo que não pode aceder à petição dos Estados Unidos para apesar o petroleiro.



Na quinta-feira passada, o Tribunal de Gibraltar decidiu libertar o petroleiro que estava retido desde o início de julho tendo os Estados Unidos pedido para o navio ser apresado novamente devido a alegadas violações das sanções aplicadas a Teerão.



Durante o mês de julho o Irão apresou o petroleiro britânico "Stena Impero", no estreito de Ormuz.



O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão disse hoje que não se tratou de uma medida de represália e que se aguarda uma "rápida" decisão judicial sobre petroleiro britânico.

Lusa