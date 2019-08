Bolsonaro autoriza envio de Forças Armadas para a Amazónia

Jair Bolsonaro assinou esta sexta-feira um decreto que autoriza o envio de Forças Armadas para a Amazónia.

Segundo a Globo, o decreto prevê uso das tropas até 24 de setembro e prevê a atuação em áreas de fronteira, terras indígenas e unidades federais de conservação ambiental.

O Presidente do Brasil vai anunciar ainda hoje medidas para combater os incêndios que estão a devastar a região.

2019 COM MAIS 70% DE INCÊNDIOS DO QUE O ANO ANTERIOR

O número de incêndios no Brasil cresceu 70% este ano, em comparação com período homólogo de 2018, tendo o país registado 66,9 mil focos até ao passado domingo, com a Amazónia a ser o bioma mais afetado.

De acordo com a imprensa brasileira, que cita dados do "Programa de Queimadas" do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), o bioma (conjunto de ecossistemas) mais afetado é o da Amazónia, com 51,9% dos casos, seguindo-se o cerrado - ecossistema que cobre um quarto do território do Brasil - com 30,7% dos focos registados no ano.

A Amazónia é a maior floresta tropical do mundo e possui a maior biodiversidade registada numa área do planeta. Tem cerca de 5,5 milhões de quilómetros quadrados e inclui territórios do Brasil, Peru, Colômbia, Venezuela, Equador, Bolívia, Guiana, Suriname e Guiana Francesa (pertencente à França).