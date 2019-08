Fazendeiros terão organizado operação "Dia do Fogo" para incendiar a Amazónia

O Presidente do Brasil acusa Emmanuel Macron de mentalidade colonialista por querer debater a questão da amazónia no G7 sem a presença dos países da região. Jair Bolsonaro admite não ter meios de combate aos incêndios numa altura em que se torna publica a operação "Dia do Fogo" que, segundo um jornal brasileiro, foi combinada por fazendeiros para atear fogo à floresta.