As chamas já consumiram cerca de 700 mil hectares de floresta, na Bolívia.

A resposta à linha de fogo que consome floresta, campos de cultivo e de pasto na Bolívia, mas também no Paraguai e na zona de Mato Grosso do Sul, no Brasil, tem de envolver os três países.

E é isso que o ministro da presidência boliviana defende: uma cooperação tripartida no combate às chamas que estão agora a destruir a região de Santa Cruz.