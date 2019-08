Jornal brasileiro revelou "Operação Dia do Fogo" antes do início dos incêndios na Amazónia

O jornal brasileiro Folha do Progresso revelou, 5 dias antes do início dos incêndios na Amazónia, uma operação chamada "Dia do Fogo", alegadamente organizada por criadores de gado que combinaram atear fogo à floresta. Os incêndios no Brasil continuam fora de controlo e o Presidente brasileiro já admitiu mesmo não ter meios para os combater.

Bolsonaro admite não ter meios para combater incêndios na Amazónia

Macron apela a que a situação na Amazónia seja debatida na cimeira do G7

O Presidente francês, Emmanuel Macron, apela a que a situação na Amazónia seja debatida na próxima quinta-feira na cimeira do G7, que se realiza em França. O Presidente brasileiro Jair Bolsonaro, respondeu com críticas, disse que o Brasil está aberto ao diálogo mas que os países afetados também deviam ser incluídos na discussão.

Bolsonaro acusou mesmo Macron de ter uma "mentalidade colonialista" e de querer alcançar "ganhos políticos pessoais".

"Lamento que o Presidente Macron procure instrumentalizar uma questão interna do Brasil e de outros países amazónicos para ganhos políticos pessoais. O tom sensacionalista com que se refere à Amazónia - apelando até com fotos falsas - não contribui em nada para a solução do problema", escreveu Bolsonaro na rede social Twitter.

"O Governo brasileiro segue aberto ao diálogo, com base em dados objetivos e no respeito mútuo. A sugestão do Presidente francês, de que assuntos amazónicos sejam discutidos no G7 sem a participação dos países da região, evoca mentalidade colonialista descabida no século XXI", concluiu o chefe de Estado do país sul-americano.

Guterres "profundamente preocupado" com a Amazónia

Também o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, se mostrou "profundamente preocupado", na quinta-feira, com os incêndios numa das "mais importantes fontes de oxigénio e biodiversidade", referindo que a Amazónia "deve ser protegida".

O número de incêndios no Brasil aumentou 83% este ano, em comparação com o período homólogo de 2018, com 72.953 focos registados até 19 de agosto, sendo a Amazónia a região mais afetada, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) brasileiro.

Numa transmissão em direto na sua página do Facebook, Bolsonaro anunciou que o Presidente chileno, Sebastián Piñera, ofereceu "dois ou três aviões" para ajudar no combate aos fogos na região.

A Amazónia é a maior floresta tropical do mundo e possui a maior biodiversidade registada numa área do planeta. Tem cerca de 5,5 milhões de quilómetros quadrados e inclui territórios do Brasil, Peru, Colômbia, Venezuela, Equador, Bolívia, Guiana, Suriname e Guiana Francesa (pertencente à França).Ainda segundo o INPE, a desflorestação da Amazónia aumentou 278% em julho, em relação ao mesmo mês de 2018.

