De acordo com o New York Times, A NASA está a investigar uma astronauta que acedeu à conta bancária da ex-parceira durante uma missão de seis meses na Estação Espacial Internacional.

Naquele que pode ser o primeiro crime cometido no espaço, a astronauta Anne McClain é acusada de roubo de identidade e acesso indevido aos registos financeiros privados da ex-mulher.

A astronauta, que estará numa lista da NASA de candidatas para primeira mulher na Lua, admitiu ter acedido à conta, mas não ter feito “nada de mal”. De acordo com o jornal norte-americano, McClain insistiu que estava apenas a monitorizar as finanças ainda comuns do casal.

“Ela nega veemente que fez algo impróprio”, afirma o advogado.

Anne McClain e Summer Worden, oficial de inteligência da Força Aérea norte-americana, casaram em 2014 e têm um filho. Separaram-se em 2018.