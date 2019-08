Mural de Banksy sobre Brexit desaparece misteriosamente

O mural do artista Banksy que mostra um trabalhador a retirar uma das estrelas da bandeira da União Europeia desapareceu misteriosamente de um edifício, na cidade britânica de Dover, durante o fim de semana.

A obra de arte apareceu num edifício que seria demolido perto do terminal fluvial de Dover, em maio de 2017, e simbolizava a saída do Reino Unido da União Europeia.

Em entrevista à CNN, um morador de Dover revelou que, no sábado, foram montados vários andaimes em frente ao mural e, na manhã seguinte, a obra de Banksy tinha desaparecido.



David Joseph Wright

De acordo com a BBC, em 2017, os proprietários do edifício disseram que estavam "a explorar as opções de reter, remover ou vender" a obra de arte.

Apesar de não se saber se o mural foi pintado ou removido, os moradores de Dover foram apanhados de surpresa com o desaparecimento do mural sobre o Brexit e recorreram às redes sociais para comentar o mistério.

Alguns internautas criticaram o desaparecimento, falando mesmo em "vandalismo cultural".