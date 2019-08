Português apontado para assumir cargo de Procurador-Geral do Brasil

Alcides Martins© PGR do Brasil

Depois de meses de indecisão na escolha do novo Procurador Geral do Brasil, Jair Bolsonaro parece inclinado em deixar que o procurador adjunto, o português Alcides Martins, assuma o cargo.

De acordo com a imprensa brasileira, o Presidente brasileiro não tem conseguido encontrar nomes consensuais para o cargo e, por isso, Alcides Martins poderá assumir a função interinamente. O perfil do magistrado de 70 anos, nascido em Vale de Cambra, parece agradar ao presidente do Brasil.

O português é descrito como um católico conservador. Formou-se em Direito da Universidade do Rio de Janeiro e tem um mestrado da Universidade de Coimbra.