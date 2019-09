O mistério dos buracos no crânio do Tiranossauro Rex

O mistério em torno dos buracos no crânio do Tiranossauro Rex pode ter sido desvendado. Uma equipa de cientistas acredita que os dois largos buracos serviam como um género de "ar-condicionado interno", para ajudar o dinossauro a perder calor.

Anteriormente, acreditava-se que os buracos tinham sido preenchidos por músculos. No entanto, segundo a BBC, uma equipa de cientistas diz que o mais provável é que aquela área do crânio estivesse cheia de vasos sanguíneos que ajudavam o T. Rex a regular a sua temperatura.

Os animais de grandes dimensões precisam de maneiras especiais para arrefecer, uma vez que a sua temperatura corporal pode sobrecarregá-los no calor.

Os cientistas norte-americanos chegaram a esta conclusão, depois de analisar os buracos no crânio de um jacaré. "A temperatura corporal de um jacaré depende do ambiente em que está inserido", disse Kent Vlient, um dos coautores do estudo, da Universidade da Florida.

"Percebemos que quando estava mais frio e os jacarés precisavam de aquecer, a nossa câmara termográfica mostrava grandes pontos quentes nestes buracos no topo dos crânios, o que indicava o aumento da temperatura. Quando estava mais calor, os buracos apareciam mais escuros, como se fossem desligados para os manter mais frescos."

Ao examinar fósseis e imagens 3D do Tiranossauro Rex, os cientistas chegaram a esta conclusão ao descobriram que o dinossauro tinha buracos semelhantes.