Quatro desaparecidos após incêndio em navio nos EUA

Quatro pessoas estão desaparecidas depois de um navio de carga se ter incendiado ao largo da costa da Geórgia, nos Estados Unidos da América.

Um helicóptero da Guarda Costeira conseguiu resgatar 20 pessoas que se encontravam no barco. Segundo a agência Associated Press, as equipas de busca e salvamento estão agora à procura de quatro tripulantes desaparecidos.

AP

As causas do incidente estão sob investigação. As autoridades conseguiram recuperar o navio, que transportava carros.

O "Golden Ray" é propriedade de uma empresa sul-coreana e tinha como destino Baltimore, no estado norte-americano de Maryland.