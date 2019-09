Presidente da Câmara dos Comuns John Bercow vai cessar funções

O presidente da Câmara dos Comuns do parlamento britânico, John Bercow, anunciou hoje que não vai recandidatar-se a deputado e que pretende demitir-se a 31 de outubro.



"Nas eleições de 2017, prometi à minha mulher e filhos que seria o meu último mandato. Esta é uma promessa que pretendo manter. Se a Câmara votar hoje à noite para eleições legislativas antecipadas, o meu mandato como Presidente e deputado terminará quando este Parlamento terminar", começou por dizer, numa declaração durante o plenário esta tarde.



Acrescentou ainda que, se a assembleia não votar nesse sentido, entende que "o menos perturbador e mais democrático" será cessar funções no encerramento da sessão 31 de outubro, data prevista para a saída do Reino Unido da União Europeia.



"O menos perturbador, porque essa data acontecerá logo após as votações ao Discurso da Rainha esperadas nos dias 21 e 22 de outubro, e a semana seguinte também poderá ser bastante animada e será melhor ter uma figura experiente na presidência", justificou.



Bercow, um conservador, foi escolhido pelos pares para a posição em 2009, tornando-se no no mais jovem detentor do título.

Lusa