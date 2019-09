Revelada a causa da morte da irmã de Louis Tomlinson com apenas 18 anos

Já foi divulgado o relatório da autópsia que determina as causas da morte de Félicité, uma das irmãs de Louis Tomlinson, antigo membro da banda britânica One Direction. A jovem, de apenas 18 anos, foi encontrada morta em casa no passado mês de março e o The Sun revela que sofreu uma overdose, que descreve como “uma tempestade perfeita”.

De acordo com o tabloide, Félicité não resistiu a uma mistura fatal de cocaína, psicotrópicos e oxitocina, sendo que estes últimos são medicamentos prescritos para tratar casos de stress, ansiedade e depressão. Os documentos realçam que “não foram encontradas evidências que tal terá sido deliberado para acabar com a vida dela”.