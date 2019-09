Estados Unidos e Israel estão a negociar tratado de defesa mútua

O Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou este sábado que está a negociar com o primeiro-ministro israelita um tratado de defesa mútua.

"Hoje tive uma chamada com o primeiro-ministro Netanyahu para falar sobre a possibilidade de avançarmos com um tratado de defesa mútua entre os Estados Unidos e Israel, que serviria para fortalecer ainda mais a aliança entre os nossos dois países", escreveu Trump numa mensagem na rede social Twitter.

Em resposta, minutos depois do 'tweet' de Trump, Netanyahu confirmou, escrevendo também no Twitter que "o Estado judaico nunca teve amigo melhor na Casa Branca".

Trump afirmou que as negociações vão continuar depois das eleições legislativas em Israel, marcadas para daqui a três dias, em que Netanyahu concorre, agora claramente com o apoio de Trump.

Netanyahu manifestou a mesma vontade de continuar a combinar o tratado com Trump quando ambos se encontrarem na Assembleia-Geral das Nações Unidas, no fim do mês.

A Casa Branca ainda não divulgou pormenores sobre quais os pontos que poderiam constar num tratado entre os dois países.

Donald Trump prometeu apresentar um plano de paz para acabar com o conflito entre Israel e os palestinianos, que se recusam a falar com os norte-americanos desde que Trump transferiu a embaixada dos EUA para a disputada cidade de Jerusalém.

Netanyahu, por seu turno, disse que, se for eleito, Israel anexará o vale do rio Jordão na Cisjordânia.

Lusa