EUA dizem que estão a preparar com aliados resposta a ataque na Arábia Saudita

O secretário de Defesa norte-americano, Mark Esper, disse esta segunda-feira que os EUA estão a trabalhar com os aliados para preparar uma resposta ao "ataque sem precedentes" contra instalações de petróleo na Arábia Saudita.

Mark Esper prometeu que os EUA "defenderão a ordem internacional", "ameaçada pelo Irão", como forma de retaliação contra o ataque de aviões não tripulados ('drones') que, no sábado, destruíram as principais instalações petrolíferas na Arábia Saudita.

O secretário de Defesa norte-americano afirmou que conversou com o príncipe herdeiro saudita, Mohammed bin Salman, e com o ministro da Defesa iraquiano, Najah Al-Chemmari, sobre o incidente na Arábia Saudita e que está a trabalhar com estes aliados do Médio Oriente para encontrar uma forma de ripostar contra o Irão, a quem atribui a autoria do "ataque sem precedentes".

O Presidente dos EUA, Donald Trump, já tinha dito, no domingo, que o seu país estava preparado para responder ao ataque, manifestando suspeita sobre o envolvimento direto do Irão, apesar do desmentido das autoridades de Teerão.

Horas antes, o chefe da diplomacia norte-americana, Mike Pompeo, tinha dito ter provas de que o ataque tinha origem iraniana, rejeitando a autenticidade da reivindicação feita pelos rebeldes Houthis, que lutam contra a aliança liderada pela Arábia Saudita no Iémen.



Lusa